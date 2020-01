Luisa Fernanda se pronunció y tomará acciones legales por daño a su imagen

Ante las denuncias realizadas por usuarios en internet en contra de Luisa Fernanda W por, supuestamente, promocionar una empresa que estafó a varios seguidores, la influencer se pronunció al respecto.

(Luisa Fernanda W, acusada de promocionar marca que estafó a usuarios en redes)

A través de varios mensajes en sus redes, Luisa afirmó que no fue un engaño, pues no fue ella la que hizo el contacto con la marca sino que lo hacen por medio de una agencia de influenciadores en la que confía mucho, pues no es primera vez que trabaja con ellos.

Tal parece que la página colapsó luego de anunciar las promociones y ella ha estado muy pendiente al tema.

“Entiendo que su página colapsó y estaban trabajando en eso, desde que esto sucedió al lado de mi equipo y la agencia hemos estado siguiendo de cerca el tema y presionando para una solución inmediata, ellos han respondido a nuestro cliente/agencia y es por eso que siempre estuvimos a la espera de una solución”, dijo Luisa en Instagram.

Agregó que no solo le pasó a ella sino también a otros influenciadores que promocionaron los productos, sin embargo, ya comenzaron a devolver los dineros.

“Sé que esta empresa hoy comenzó a regresar los pagos con pruebas de que es así, no sé si a todos hoy o en qué tiempo, pero sí que ya se están retornando los dineros, desmintiendo las falsas acusaciones que se han publicado”, siguió diciendo Luisa, quien adjunto el correo Hairstyle.shop.aide@gmail.com donde se está manejando el tema.