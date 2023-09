¿Luis Miguel no cumple como papá? Esto dijo el abogado de su expareja

Cuando Aracely Arámbula habló abiertamente, hace unos días, sobre la situación que viven sus hijos Miguel y Daniel con Luis Miguel, que incluye la falta de dinero para su manutención, hubo quienes salieron en defensa del cantante, como Myrka Dellanos, quien aseguró que sucedía lo contrario.

Poco después, salió a la luz un supuesto documento oficial donde se asegura que el intérprete de “Tengo todo excepto a ti” si habría cubierto los pagos correspondientes para los niños. Lea: ¡Lo bueno se repite! Se anuncia segunda fecha para Luis Miguel en Bogotá

Ante ello, Guillermo Pous, abogado de la actriz, aseguró que, como mencionó la actriz, no hay pago alguno para los vástagos del famoso desde hace unos años. “Efectivamente no ha pagado la pensión. La última información que se tenía fue que pagó en diciembre de 2019, tal y cuando iba a comenzar su serie biográfica y la serie de conciertos, a partir de ahí comenzó el incumplimiento, no volvió a hacerse cargo de esta obligación”, expresó al programa de radio estadounidense El Show de Raúl Brindis.