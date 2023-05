Luis Fonsi regresa con “Buenos aires” para marcar un nuevo ciclo

La inspiración va más allá y se posa en un ritmo que el artista no había explorado hasta ahora.

“La canción narra ese proceso de tratar de olvidar a esa persona que amas y te das cuenta de que es completamente imposible hacerlo. Es una canción de despecho que te habla de ese dolor que sientes cuando esa persona que significa tanto para ti ya pasó la página. Cuando empecé a escribir el tema inmediatamente me transportó a la cumbia argentina y me inspiró a que las nuevas canciones que estaré estrenando hagan referencia a algunas de las ciudades que tienen un gran significado en mi vida y mi carrera. Para mí es muy emocionante porque “Buenos Aires” le da inicio a un nuevo ciclo de mi música...tengo muchos temas por compartir y estoy feliz de que me acompañen en este viaje”. (Lea aquí: Descubre el sonido “Afro” que trae Ozuna)

Durante varias semanas, el ganador de múltiples Latin Grammy ha compartido con sus seguidores el coro de “Buenos Aires” en sus redes sociales resultando en miles de videos creados in TikTok por su fanaticada.

Ahora, por fin, su público puede disfrutar, no sólo del tema en su totalidad, sino también del impresionante video musical dirigido por el reconocido Carlos Pérez, Director Creativo de Elastic People. El video fue filmado en la ciudad de Miami el pasado mes de abril y la idea de este se basó en una de las frases contagiosas de la canción “no saquen el corazón que están robando”.

Este es el primero de varios lanzamientos que tiene preparado Fonsi este 2023, además de nuevos proyectos que se estarán anunciando próximamente.