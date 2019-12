Luis Fonsi lanzará tema en Brasil con artistas reconocidos en 2020

El cantante puertorriqueño Luis Fonsi dijo este lunes que en enero próximo lanzará un tema en Brasil con varios artistas reconocidos y que en febrero siguiente se presentará en Arabia Saudí.

“Estaré lanzando un tema en Brasil en enero 2020 con unos artistas que se que ustedes conocen muy bien. Surpriseeeeeee (Sorpresa)”, expresó Fonsi en su cuenta de Twitter, mientras realizaba una ronda de preguntas y respuestas con sus seguidores a través de la etiqueta #GRAMMYsAskFonsi.

Y agregó: “I’ll be doing a concert in Saudi Arabia Feb 1st 2020. Can’t wait!!!????” (Ofreceré un concierto en Arabia Saudí el 1 de febrero de 2020. No puedo esperar)”.

Además de estos tuits relacionados con su carrera musical, Fonsi también dedicó otros mensajes a Puerto Rico, el cual describió como “el lugar más bello del mundo” y al cual parece que estará de visita prontamente para celebrar las festividades navideñas.

“Pues no te sorprendas si me ves por ahí en estos días con pandereta en mano!!!!”, respondió el artista boricua a un pedido de una seguidora de que viniera a la isla a “parrandear”, juntarse con amistades y amigos y visitar a otros con música típica puertorriqueña estas Navidades.