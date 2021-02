La actriz y cantante mexicana, Lucero, también conocida como ‘Lucerito’ confesó que ella y su hija, Lucero Mijares, dieron positivo a la enfermedad de COVID-19 hace algún tiempo.

“Quiero contarles que me contagié de COVID, estuve contagiada de COVID y ya salí de ello afortunadamente, gracias a Dios, y hay muchos factores que ayudaron a que yo esté bien. Se los quiero contar porque no es algo que haya que esconder, es una situación mundial a la cual todos estamos expuestos”, dijo la artista en su canal de Youtube, en la sección de entretenimiento ‘Mucho que contar’.

La famosa no detalló la fecha exacta en la que contrajo el virus, sin embargo, tuvo mucho miedo cuando se enteró que dio positivo, por lo que empezó a tomar todas las medidas pertinentes para sanar. También dijo que no supo cómo y por qué llegó el coronavirus a su cuerpo, pese a acatar las medidas sanitarias.

“El día que yo descubro por medio de una prueba PCR que soy positiva, inmediatamente siento mucho miedo, temor, comienzo a pensar cómo me va a tocar a mí. He tomado todas las precauciones, utilicé el cubrebocas en todo momento, he limitado mis salidas desde que esto empezó, he intentado ser sensata, en los conciertos vía streaming que di nadie salió contagiado, pero bueno ahora pasó”.

Lucero admitió que luego de padecer los síntomas contagió a su hija, fruto del matrimonio con Manuel Mijares, y aseguró que “me dio mucha pena que contagié a mi hija, pero ella reaccionó perfecto y estoy muy agradecida con Dios que a ella le haya ido muy bien y que esté sana”.

La protagonista de ‘Soy tu dueña’ confesó que pese a sus quebrantos de salud, no tuvo problemas con la oxigenación, por lo que los síntomas que presentó no fueron nada graves. Además, invitó a todos sus seguidores a que se cuiden y no bajar la guardia ya que “el virus puede ser muy peligroso”.