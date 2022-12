Lucas Arnau confesó cuál fue la adicción que casi lo lleva a la muerte

Una vez empezó a ingerir este tipo de medicamentos, no pudo parar y con los años, su consumo empezó a incrementar. “Me empezó a hacer falta y durante seis o siete años me tomé la pastilla todos los días. Llegué a consumir pastilla y media, que no era nada en ese momento. O yo creía que no era nada” añadió el artista.

Durante pandemia, la situación empeoró dado que el artista elevó a 3 la dosis diaria de pastillas para dormir, esto debido a la ansiedad que le producía el encierro y el hecho de estar lejos de su familia, al punto en que al sentir que no hacían efecto, aumentó la dosis a 20 pastillas diarias. (Lea también: RBD comenzó cuenta regresiva para su ‘Tour reencuentro’: aquí más detalles)

Entre los efectos que producía este medicamento en el cantante y compositor, se destacaba el pánico que le producía estar cerca de las personas, asegura que entraba en un estado de ansiedad cada vez que tenía que dar un concierto virtual y no era nada fácil cantar frente a la cámara de su computador.

La situación se salió de control cuando llegó a pensar en quitarse la vida. Por fortuna y gracias al apoyo y acompañamiento de su familia, logró superar este angustiante episodio asistiendo a un centro especializado en personas con adicciones.