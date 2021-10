Yo me llamo se vino con toda en su nueva temporada. Esta vez el programa de imitación más querido por los colombianos no solo le entregará premios a sus participantes sino también sus fieles seguidores. (Lea aquí: Video: el chamo de “las mil voces” que sorprendió en Yo me llamo)

Juan Esteban Sampedro, gerente de Entretenimiento de Canal Caracol, fue el encargado de explicar que “por primera vez, los televidentes, cada cinco días, van a poder ganar mucha plata por ver el reality musical y señaló que la forma para participar se comunicará en el programa.