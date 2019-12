Los ritos de Carolina Cruz para el 31 de diciembre

Ritos para el 31

“Siempre me pongo los calzones amarillos, hago lo de las lentejas, la plata en el bolsillo, la maleta y todo me sale, les tengo una fe increíble, también escribo una cartica con todo lo fue el año que termina, lo que viene. Lo que quiero lo visualizo. Lo paso en familia”.

Un segundo hijo

“Tenemos ganas de otro bebé, no estamos empeliculados con el tema, estamos relajados, entregándole todo a Dios, haciendo la tarea muy juiciosos, que sea en el tiempo perfecto de Dios, ojalá más pronto que tarde, estamos esperando que todo fluya con la mejor energía”.

Festival del humor

“La magia siempre me sorprende, porque estoy ahí pegadita a ellos y no me doy cuenta de nada, digo, cómo lo hicieron, lo repiten y digo acá sí lo voy a coger y nada que lo hago. Me entretiene mucho y me emociona hacer parte de este festival, lo aplaudo y admiro mucho”.