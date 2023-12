Los “regalitos” de Navidad de Yeferson Cossio a su novia y a su hermana

La sorpresa continuó cuando Gisela, la hermana menor del influencer, recibió una elegante camioneta de color negro. Aunque sorprendida y emocionada, Gisela no perdió su característico sentido del humor y bromeó sobre el tamaño del vehículo, acorde a su estatura, desatando risas entre los presentes.

Carolina, por su parte, emocionada, aseguró que Cossio no solo le había cumplido un sueño, sino que también había perdido la cuenta de las veces que le hizo llorar de felicidad. La reacción no se hizo esperar en la familia Cossio, con la hermana mayor, Cintia, aplaudiendo el gesto generoso de su hermano y resaltando la alegría de las dos beneficiarias de estos inesperados y ostentosos regalos navideños. Sin duda, Yeferson Cossio ha demostrado una vez cómo se ha convertido en una figura influyente no solo en el mundo digital, sino también en el corazón de su familia.