Los Premios India Catalina sin Caracol y RCN, ¿por qué se quedaron por fuera?

Los Premios India Catalina se tomarán el Corralito de Piedra en su edición número 40. Regresan para destacar lo mejor de las producciones audiovisuales de nuestro país divididas en 43 categorías, pero la gran sorpresa es la ausencia de los grandes de la televisión colombiana, Caracol y RCN.

Los cambios fueron protagonistas de esta edición que será trasmitida a través de TNT y Max, a partir de 7:30 p. m. en el Preshow junto a Felipe Saruma, Jovanny Bustos y La Profe Mónica. Además, podrán disfrutar de los artistas musicales invitados Juanse Laverde y Mayppel. Lea aquí: ¿Está listo para los Premios India Catalina? Aquí las últimas novedades

Los India Catalina traen tres nuevas categorías: Mejor Actuación de Voz, Mejor Talento Juvenil y Mejor Vodcast. Por otro lado, una de las novedades más significativas es el modelo de selección de nominados, liderado por un comité participativo con Miembros Acreditados de la Industria, representantes de los diversos sectores del medio y especializados del ámbito audiovisual.

Pero lo que ha dejado a todos sin palabras es la ausencia de los dos canales más importantes de la industria. RCN y Caracol no participarán en los India Catalina, ya que sus producciones no fueron inscritas por malestar con la organización de los galardones, no tuvieron ni intensión de pagar por la inscripción de sus producciones porque no les gustó el mecanismo de votación. Todos daban por gran favorito a la serie ‘Rigo’ de RCN inspirada en la vida del ciclista Rigoberto Urán. Lea aquí: Se alzaron los telones del FICCI en el Teatro Adolfo Mejía

Caracol fue el primero en tomar la decisión algunos años atrás y tras la envergadura que tienen los galardones decidió seguir participando hasta este año. Aunque los medios no se inscribieron, recibieron varias nominaciones por productos que realizaron en compañía con otros canales o plataformas.