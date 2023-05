Los ocho datos más curiosos de Diomedes Díaz en su cumpleaños

El 26 de mayo no es cualquier fecha para los seguidores de Diomedes Díaz, pues ese día nació “un niñito en el año 57”. Hoy, el cantante de vallenato cumpliría 66 años.

Son incontables las historias que rodearon a la leyenda del vallenato, por lo que han sido reveladas innumerables anécdotas que recuerdan a un Diomedes humano que escribía al amor, al desamor, a los desencuentros y más, a un artista con la sensibilidad que se requería para interpretar canciones. Lea aquí: Cumpleaños de Diomedes Díaz: sus frases más famosas para recordarlo hoy

A continuación, algunos datos curiosos sobre el cantante de vallenato:

1. Su canción más escuchada en Colombia es ‘Amarte más no pude’, canción que, en un principio, no gustó a ninguno de los integrantes de la agrupación, no obstante, Diomedes insistió en su grabación y terminó convirtiéndose en un éxito.

2. ‘En buenas manos’ se iba a titular ‘Ya tengo quien me cante’, pero una vez grabada, Diomedes decidió llamar al compositor Mario Zuleta para proponerle el cambio de nombre y Zuleta, sin darle tanta vuelta al asunto, le respondió: “Compadre, ponle los ‘Pollitos dicen’, si quieres”.