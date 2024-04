Los mejores memes sobre la presencia de Beba en el ‘Desafío’

La tensión en el programa alcanzó su punto máximo cuando Valerie o ‘Beba’ y Dickson protagonizaron una intensa discusión. Todo comenzó cuando Valerie, después de haberse arreglado para la próxima prueba, le pidió a Dickson que tuviera cuidado al hacer clavados en la piscina, ya que ella ya se había bañado. Esta petición desencadenó una acalorada confrontación en el baño entre ambas mujeres, tanto así que otros participantes tuvieron que intervenir antes de que se fuesen a los golpes.

Aunque algunos intentaron calmarla, ‘Beba’ reiteró su deseo de abandonar la competencia al sentirse agotada en el reality. “Para la próxima si a ustedes les toca poner chaleco, honestamente me lo ponen. Y te pido que me lo pongas tú, porque estoy mamada, yo no estoy para esta vaina. Hay algo que no tolero y es que la gente señala a las demás personas y que no sea capaz de darse cuenta cuando ella misma se equivoca”, dijo ‘Beba’. Lea aquí: Conozca a Beba, la participante de ‘El Desafío’ de la que todos hablan

Por su parte los internautas han realizado toda clase de memes sobre la participante, ya que para algunos su forma de ser resulta “irritante” al punto que prefieren que salga de la competencia. Mientras tanto, el concurso avanza por lo que se espera que la participante mejore su relación con sus compañeros y establezca relaciones reales en el reality.