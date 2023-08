“Los lunes pienso”, la reflexión en solitario de Rafa

Después de su recordado paso por la agrupación colombiana Equo, el cantante Rafa nos pone a cantar con su nuevo sencillo ‘Los lunes pienso’. Esta canción, que sale a la luz después de su éxito ‘Sin tenerte a ti’, fue producida por Gerónimo Salazar, de la productora Cruzao Music, y se convierte en uno de los temas más introspectivos del artista, pues por medio de la letra, refleja a una persona joven que lleva las cuentas de su vida, quién es y quién no es, qué le duele, qué ha cambiado, quién ha sido para el mundo y la sociedad, y qué tanto deja que esto determine sus decisiones.

“Esta fue una de las primeras canciones que escribí y que no me dio vergüenza mostrar. Cuando la compuse le compartí el demo a mis amigos, y esa nota de voz se regó por todo Manizales. Se la pasaban unos a otros, la escuchaban y la cantaban, hasta el punto que siempre me preguntaban cuándo la iba a lanzar oficialmente. Desde que empecé a grabar mis canciones había intentado dar con una versión de “Los lunes pienso” que le hiciera justicia al demo original, y cuatro años después la encontramos”, comenta Rafa. (Lea aquí: ¡Oficial! Ryan Castro en el Megaland 2023 con dos presentaciones)

El video de este sencillo fue dirigido por el pianista y director costarricense, David Ugalde, en la ciudad de Barcelona, España, quien se encargó de darle vida a este clip, que ya se encuentra disponible en el canal oficial de YouTube de Rafa.

“La narrativa del video es muy sencilla. No cuenta una historia de principio a fin como tal, sino que sigue mi recorrido diario por las calles de Barcelona. La cafetería que frecuentaba, las tiendas musicales que visitaba, mis recorridos en el metro, etc. Al final me muestran tocando la canción con las personas que conformaban mi banda, quienes, casualmente, fueron mis compañeros de piso durante unos meses”, cuenta con respecto al video.

Para lo que resta de este 2023, Rafa, continuará presentando cada uno de los sencillos que harán parte de su primer disco, canciones que juegan con diferentes géneros pero sin perder la identidad, ni la esencia, que tanto caracteriza este proyecto musical.