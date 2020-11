Este año la ceremonia, celebrada sin público en Los Ángeles (EE.UU.) y de manera semivirtual, inauguró un apartado dedicado a la música latina (por su creciente popularidad entre el público de Estados Unidos), donde Bad Bunny destacó al ganar el premio al álbum latino del año por su aclamado ‘YHLQMDLG’ y también al ser nombrado el artista latino favorito.

Por su parte, Becky G se llevó el título a la artista favorita latina y Karol G ganó la mejor canción latina por ‘Tusa’, junto a Nicki Minaj.

Aquí la lista completa de ganadores de los American Music Awards 2020

Artista del año

Taylor Swift

Artista nuevo del año

Doja Cat

Colaboración del año

Dan + Shay with Justin Bieber, ‘10,000 Hours’

Video musical

Taylor Swift, ‘Cardigan’

Artista social

BTS

Artista masculino pop-rock

Justin Bieber

Artista femenina pop-rock

Taylor Swift

Dúo o grupo pop-rock

BTS

Álbum pop-rock

Harry Styles, ‘Fine line’

Canción pop-rock

Dua Lipa, ‘Don´t Start Now’

Artista masculino country

Kane Brown

Artista femenino country

Maren Morris

Dúo o grupo country

Dan + Shay

Álbum country

Blake Shelton, ‘Fully loaded: God´s country’

Canción country

Dan + Shay con Justin Bieber, ‘10,000 Hours’

Artista masculino rap – hip hop

Juice WRLD

Artista femenina rap – hip hop

Nicki Minaj

Álbum rap – hip hop

Roddy Ricch, ‘Please excuse me for being antisocial’

Canción rap – hip hop

Cardi B ft. Megan Thee Stallion, ‘WAP’

Artista masculino soul

The Weeknd

Artista femenina soul

Doja Cat

Álbum soul

The Weeknd, ‘After hours’

Canción soul

The Weeknd, ‘Heartless’

Artista masculino latino

Bad Bunny

Artista femenina latina

Becky G

Álbum latino

Bad Bunny, ‘YHLQMDLG’

Canción latina

Karol G & Nicki Minaj, ‘Tusa’

Artista rock alternativo

Twenty One Pilots

Artista adulto contemporáneo

Jonas Brothers

Artista inspiración contemporánea

Lauren Daigle

Artista EDM

Lady Gaga

Soundtrack

‘Birds of Prey: The Album’