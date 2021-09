Usuarios en redes sociales, medios de comunicación y ahora también otros famosos, no paran de referirse a las recientes críticas que lanzó el cantante colombiano, J Balvin, sobre el homenaje a Rubén Blades en los Latin Grammys 2021: “Los Grammys no nos valoran, pero nos necesitan. Es mi opinión y nada contra los otros géneros porque se merecen todo el respeto. Pero ya el truco está aburrido. Les damos Rating pero no nos dan el respeto”.