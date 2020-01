Los Grammy honran a Kobe Bryant con emotiva actuación

La ceremonia de los premios Grammy comenzó con un homenaje al icono del baloncesto Kobe Bryant, quien murió horas antes del espectáculo.

La anfitriona Alicia Keys, acompañada por Boyz II Men, cantó a capella “It’s So Hard to Say Goodbye to Yesterday” el domingo en el Staples Center, la casa de Bryant durante sus años con los Lakers de Los Ángeles, mientras el público observaba conmovido.

“Aquí estamos juntos en la noche más grande de la música celebrando a los artistas que lo hacen mejor, pero para ser honesta nos sentimos increíblemente tristes en este momento”, dijo Keys al aparecer en el escenario, agregando que “Los Ángeles, Estados Unidos y el mundo entero ha perdido a un héroe”.

Dijo que el público estaba “desconsolado en la casa que Kobe Bryant construyó”.

“En este momento Kobe y su hija Gianna ... están en nuestras almas, están en nuestros corazones, en nuestras plegarias, están en este edificio”, agregó. “Tómense un momento y manténganlos en su interior, compartamos nuestra fuerza y nuestro apoyo para sus familias”.

Antes de que el show honrara oficialmente a Bryant, Lizzo interpretó “Truth Hurts” y “Cuz I Love You” tras declarar: “Esta noche es para Kobe”.

Lizzo estuvo entre los artistas debutantes y veteranos que ganaron sus primeros Grammy el domingo, junto con Tanya Tucker, J. Cole, Lizzo, Billie Eilish, Lil Nas X, Billy Ray Cyrus y el difunto rapero Nipsey Hussle.

Michelle Obama, Sara Bareilles, Rosalía y 21 Savage también se convirtieron en ganadores oficiales del Grammy cuando se entregaron la mayoría de los trofeos en la llamada Premiere, una ceremonia no televisada previa a la gala central en Los Ángeles.

Gary Clark Jr. y el hermano de Eilish, Finneas, son hasta ahora los más galardonados de esta edición, al alzarse con tres premios cada uno.

Finneas _ quien coautor, productor e ingeniero del álbum debut de su hermana, “When We All Fall sleep, Where Do We Go?” _ ganó mejor ingeniería (de un álbum de música no clásica), mejor álbum pop vocal (que compartió con su hermana) y productor del año no clásico.

“El corazón me está latiendo tan rápido ahorita”, dijo Finneas. “Este premio le pertenece a mi hermana Billie por su confianza y su visión”.

Un número de artistas ganaron dos premios en la Premiere, incluidos Lizzo, Lil Nas X y Cyrus, Anderson .Paak, Lady Gaga, Tucker, Kirk Franklin y Jacob Collier. Y Beyoncé, la mujer más nominada en la historia de los Grammy, obtuvo su 24to galardón.

Nipsey Hussle, quien será homenajeado durante la ceremonia que comienza a las 8 p.m. hora del este, ganó póstumamente el premio a la mejor interpretación de rap por “Racks in the Middle”, que contó con Roddy Ricch y Hit-Boy.

La familia de Hussle, incluyendo su hermano, su abuela y su prometida, la actriz Lauren London, recibieron el premio en su nombre.

“Nip lo logró, no sólo por los premios, sino por la gente”, dijo London en el escenario.

Hussle estaba postulado a otros dos galardones: perdió el de mejor canción de rap ante J. Cole y 21 Savage. El tercer premio será presentado durante la ceremonia central, donde lo homenajearán DJ Khaled, John Legend, Meek Mill y otros.

La Premiere de los Grammy comenzó con un pequeño homenaje al astro de la NBA Kobe Bryant, quien murió unas horas antes en un accidente en helicópero en California.

Al referirse al estadio donde Bryant jugó con los Lakers de Los Angeles, el presidente interino de la Academia de la Grabación Harvey Mason Jr. dijo: “Como estamos en su casa, me gustaría que me acompañen en un momento de silencio”.

Nuevas estrellas como Lizzo, Eilish y Lil Nas X _ los más nominados de la noche _ ganaron sus los primeros Grammy de sus carreras y podrán recibir otros más, aunque una nube oscura se ha cernido sobre la premiación de este año.

Diez días antes de la gran celebración de la música, la industria fue sacudida cuando la Academia de la Grabación anunció que había puesto a su recientemente contratada directora ejecutiva, Deborah Dugan, bajo licencia administrativa por conducta inapropiada. Dugan y sus abogados contraatacaron argumentando que la entrega de premios está manipulada.

Tarriona “Tank” Ball, de la banda de soul-funk Tank and the Bangas, nominada a mejor nuevo artista, dijo que no está permitiendo que el drama arruine el gran logro de la agrupación de Nueva Orleáns.

“Siento que estoy exactamente donde tengo que estar y no quiero que se le quite mérito a ningún nominado”, dijo Ball. “Este es nuestro momento... y nadie nos lo puede quitar”.

Alicia Keys fungirá como anfitriona de la ceremonia, que se transmitirá en vivo por la cadena CBS y estará llena de números musicales, con actuaciones de Ariana Grande, BTS, Camila Cabello, Demi Lovato, Jonas Brothers, DJ Khaled, Rosalía, Aerosmith, Bonnie Raitt, Tyler, the Creator, Gwen Stefani, Blake Shelton, John Legend y Cyndi Lauper, entre otros.

El espectáculo también incluirá homenajes especiales para Prince y el veterano productor de los Grammy Ken Ehrlich, quien culmina su carrera con el show del domingo.

Lizzo, la máxima candidata con ocho menciones, también actuará.

Su debut con un gran sello discográfico, “Cuz I Love You”, está nominado a álbum del año junto con proyectos de Grande, Lana Del Rey, Vampire Weekend, H.E.R., Bon Iver, Eilish y Lil Nas X.