Los famosos cartageneros que dieron de qué hablar en 2019

Muchos fueron los famosos colombianos que dieron de qué hablar este 2019, sin embargo, los cartageneros no se quedaron atrás y también sonaron en la web hasta el punto de viralizarse.

El Universal les siguió la pista a aquellos que marcaron tendencia por sus polémicas que, pese a las críticas, los hizo ganar mucha más fama este año.

Te contamos cuáles fueron los famosos cartageneros que llamaron la atención de seguidores este año en redes sociales.

Yuranis León y su ‘Sailor Moon’

La reconocida esposa de Mr Black rompió los esquemas de la música y logró obtener más del millón de reproducciones con solo 24 horas de estreno de su éxito ‘Las Sailor Moon’. Sin embargo, no todo fue positivo, pues así como recibió elogios de sus fans, también fue duramente criticada por otros a los que no les gustó la canción.

Todos estos comentarios negativos y críticas hicieron que Yuranis se convirtiera en la tendencia número 1 del 2019.

“Las críticas no me preocupan y los que conocen a Yuranis León de verdad saben que no les presto atención. Algunos comentarios son fuera de tono, pero para mi esas personas están llenas de odio, deben tener un corazón enfermo pero yo pido por ellas, por su sanidad interior. Ojalá esas mismas personas se tomaran la valentía de pedir por la paz, la corrupción y la injusticia que son flagelos que día a día vive Colombia y no enfocarse en Yuranis, créanme soy feliz y vivo cada día con total agradecimiento con Dios.”, dijo la polémica artista cartagenera.

Kevin Flórez y Mr Black ‘tirándose’ en redes sociales

‘La cama’ fue uno de los éxitos de Mr Black y Kevin Flórez este 2019, y aunque la canción ha tenido gran aceptación, días antes de ser lanzada ambos artistas protagonizaron una “pelea” en redes.

A través de sus cuentas de Instagram, los cantantes publicaron videos: el uno arremetiendo contra el otro porque no lograban ponerse de acuerdo sobre la fecha de lanzamiento de ese sencillo en el que trabajaron juntos hace unos meses con la participación del puertorriqueño Ñejo.

Con la frase: “Puedes ser el papá de los pollitos pero yo soy el pollito que no te deja dormir”, Kevin logró llamar la atención de usuarios que inundaron las redes de comentarios.

Al final, el tema salió y actualmente sigue rompiendo en las emisoras del país. Sin embargo, nunca se supo si la pelea fue parte de la promoción de la canción o fue verdad.

Young F: su canción a Duque y la pelea en un show

El cartagenero fue uno de los que más marcó tendencia en redes. La primera vez fue por un nuevo tema llamado ‘Señor presidente’ en la que resumió su sentir y pensar en cuanto a la gestión de Iván Duque e invitó a todos aquellos que, como él, votaron por Duque a despertar y alzar sus voces.

Como era de esperarse, el tema generó gran revuelo en redes y opiniones divididas, pues muchos lo criticaron mientras que otros aplaudieron la letra de la canción.

La segunda fue mucho más polémica. El intérprete de ‘Tú verás si me crees’ protagonizó un incidente durante uno de sus shows después de que fuera provocado con insultos de parte de un espectador del evento en el que él se presentaba.

Young F no lo pensó dos veces y se bajó de la tarima. Sin embargo antes de que las cosas tomaran otro rumbo, lograron calmarlo.

Andrea Martínez se despachó contra ‘reinólogo’

La Señorita Cartagena 2019 no pasó por desapercibida este año. Aunque no ganó el certamen nacional, Andrea Martínez siempre dijo que se sentía orgullosa del papel que había cumplido en el reinado, sin embargo, decidió utilizar su perfil de Instagram, donde supera los 14 mil seguidores, para desahogarse por las críticas en redes, específicamente con la cuenta @lupe_dangond, por ataques que, supuestamente, tuvo contra ella a lo largo de su participación.

Uno de los momentos en el que los ánimos se prendieron fue cuando el administrador de la cuenta @Lupe_dangond entró al en vivo de Andrea y empezó a cuestionarle todo lo que estaba afirmando, sin embargo la cartagenera no tuvo ningún reparo en enfrentarlo.

Papoman habló sin tapujos sobre la carrera artística de Yuranis

Las declaraciones del intérprete de ‘La monita retrechera’ generaron todo tipo de opiniones, algunas a favor y otras en contra.

Papoman fue entrevistado por La Movida, de RCN, sobre el papel que está teniendo Yuranis en la champeta, a lo que él no tuvo reparos en manifestar que lo dejó “con la boca abierta”. “No sé si es que hay que hacer mala música para que la gente la escuche”, dijo el artista. Sin esperar la ola de reacciones tras sus palabras, entre ellas algunas de parte del mismo Mr Black.

Agregó que “Tengo la autoridad para hablar, porque soy uno de los artistas pioneros de esto. Comencé en el 2000, estuve pega’o. Me retiré, solamente cantando 10 años canciones cristianas y ahora volví. Puedo decir muchas cosas. Estoy triste, grabó esta canción y obtuvo millones de reproducciones. Uno graba canciones que llegan a los 5 mil, pero esto traspasó en menos de un mes”.

El Universal le preguntó a ‘La leona’, como es conocida Yuranis’, qué pensaba de las declaraciones de Papo pero esta decidió no pronunciarse al respecto.