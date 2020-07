Los cartageneros que nos representarán hoy en ‘Colombia crea talento’

Keke aprovechará este gran espacio para compartirle a su país, no solo talento, sino su más reciente sencillo bautizado ‘Yelé’. “Espero que la gente se enamore de Keke Minowa, de ‘Yelé’ que es el nuevo sencillo y estará en exclusiva para toda Colombia el 20 de Julio desde el Teatro Heredia”, manifiesta la cartagenera, que agrega: “Es una oportunidad, al igual que para todos los artistas, compartir con nuestra gente el esfuerzo, el trabajo consagrado y conmemorar una fecha tan importante como esta.

Todo un sueño

Criss y Ronny también dirán presente en el concierto ‘Colombia crea talento’, cuya nómina incluye artistas como Carlos Vives, Sebastián Yatra, Maía, entre otros. ‘Los mellitos favoritos’ no ocultan la gran emoción que sienten de ser parte de este evento. “Esto ha sido como un golpe de suerte. No nos esperábamos algo así. Nunca nos inscribimos en algo o pasamos una solicitud pero llegó la invitación y es algo a lo que no le podíamos decir que no”, expresan los intérpretes de ‘El retén’.

A Criss y Ronny los emociona el hecho de tener la oportunidad de compartir, aunque sea de forma virtual, con grandes estrellas de la música y esperan “que pronto sea en una misma tarima presencialmente”.

Kevin Flórez y Yeison Landero también serán parte del espectáculo.