Los cambios de La Voz Kids que no le gustaron a los televidentes

El programa musical de Caracol Televisión comenzó la recta final de los enfrentamientos para darle paso a las galas. Con las ‘Súper Batallas’ se despidieron los asesores Mike Bahía, Samo y Catalina García, dejándole la responsabilidad a los entrenadores de escoger, noche a noche, al participante que continuará escribiendo su historia en el diamante de La Voz Kids.

Los concursantes han cautivado el corazón de los colombianos con su gran talento y sus sentidas interpretaciones. No obstante, las ‘Súper Batallas’ dan vida a una nueva fase que serán los rescates, donde los niños que no fueron escogidos podrán presentarse y demostrar que merecen seguir en competencia. Un formato que no se había implementado en las temporadas pasadas. Lea aquí: Inspirar y conectar, la misión de Samo con la música