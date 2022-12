Los 8 escándalos de famosos que marcaron el 2022

Aunque se habló de una futura reconciliación con el cantante puertorriqueño, aseguró que no volverían a ser amigos.

Todo comenzó cuando se dieron a conocer las nominaciones a los Latin Grammy, sobresaliendo varios géneros menos el reguetón, por lo que Balvin expresó su inconformismo con un polémico mensaje y pidió que no asistieran a la gala, despertando la furia de René Pérez, Residente. (J Balvin habló sobre ‘tiradera’ con Residente: “Lo consideraba mi pana”)

Del caso no se dijo más nada, pero se presume que ya el cantante está respondiendo por su hija y pasando tiempo con ella.

La influencer barranquillera no se quedó quieta y también demandó al cantante, buscando que se le impongan las obligaciones de ley frente a la niña, que hasta ese momento él no había reconocido legalmente. Sin embargo, el pasado 23 de noviembre se le realizó la prueba a la niña, dando como resultado que esta efectivamente lleva la genética de Lowe León. (¿Lowe es el papá? Revelan supuesto resultado de prueba de ADN)

Pese a que tanto Andrea como Lowe están muy felices con sus nuevas parejas, lo cierto es que este año tuvieron una piedra en el zapato que hasta llegó a la vía judicial: la prueba de paternidad a Adhara. (Lowe León Vs Andrea Valdiri: sigue la polémica por paternidad de su hija)

Como era de esperarse, el hecho provocó cientos de críticas, por lo que Criss y Ronny no tuvo otra opción que compartir un video disculpándose y hablando del incidente: “No fue la forma indicada de solucionar el problema, por lo que pedimos disculpas a esa persona, al pueblo, al alcalde y a todos los que estaban ahí”. Los seguidores de los cartageneros pasaron la página y hoy ellos siguen siendo los “Mellitos favoritos”. (El reguetonero que puso los ojos en Criss y Ronny después de su escándalo)

Cartagena tiene presencia en el Festival Viña del Mar: Bazurto All Stars

Cartagena tiene presencia en el Festival Viña del Mar: Bazurto All Stars

Cachetada de Will Smith a Chris Rock en los Oscar

Una broma en la más reciente gala de los Premios Oscar empañó la carrera actoral de Will Smith. El actor se dejó llevar por la ira y tras un fuerte comentario de Chris Rock sobre la alopecia de Jada Pinkett, esposa de Smith, le pegó una cachetada en plena ceremonia en vivo.

El hecho, que le dio la vuelta a los medios y redes sociales, provocó tanto revuelo que el actor optó por renunciar a la Academia de Hollywood, que aceptó la decisión y luego lo vetó por 10 años de los Oscar y cualquier otro evento de la organización. (Will Smith, vetado por 10 años de los Oscar por bofetada a Chris Rock)

Mientras que Rock ganó mucha más popularidad por lo ocurrido, Will se quedó sin protagonizar películas y tuvo que entrar a una clínica de rehabilitación para controlar su estrés e ira.

Finalmente, Smith se disculpó por su “comportamiento inaceptable” y ofreció a su compañero a hablar cuando éste quiera, pero no se sabe si tuvieron comunicación o no. Por ahora, el protagonista de “King Richard” y sus seguidores celebran que el actor esté nuevamente en la gran pantalla con el filme “Emancipation”. (¡Confirmado! La película con la que Will Smith marca su regreso al cine)

Se acabó amistad de Andrea Valdiri y Epa Colombia