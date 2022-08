Los 5 temas más consultados en Google sobre Marilyn Monroe

Ripley’s Believe It Or Not!, la compañía propietaria del vestido de Monroe, se lo prestó a Kardashian para el evento de mayo y sí: después de dietas y esfuerzos que no deben ser emulados en casa, Kim logró entrar en la prenda e ir a la gala. Dado que el diseño es ceñido al cuerpo, y a las notables diferencias entre la figura de Kim y la de Marilyn, uno de los admiradores de Marilyn salió a los medios de comunicación a decir que Kim había dañado la prenda. Ripley’s, sin embargo, desmintió tales daños. Lee aquí: Marilyn Monroe: la historia detrás del vestido que usó Kim Kardashian