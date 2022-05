¿Quién dijo que después de los 50 años no se consigue el amor? Lorna Cepeda confirmó que sí se puede y ahora suenan campanas de boda para la actriz.

El anuncio lo dio la misma Cepeda a través de un emotivo video en redes, donde aparece junto a su futuro esposo, Juan David Morelli, de quien se sabe que es un empresario colombiano, pues la popular ‘Peliteñida’ ha mantenido su relación en privado.

Ahora, tras alrededor de 2 años de relación, la cartagenera daría el sí en el altar y así lo dejó claro en su publicación en Instagram, que ya tiene más de 40 mil ‘me gustas’.

“2004 me preguntaron: Lorna, te volverías a casar??? Mi respuesta fue : NO. 2022 Te casarías conmigo??? SI, SI, mil veces SI!!!! No soy mucho de expresar cosas románticas, el que me ha seguido sabe que es así! Pero Hoy quiero compartir mi felicidad, este hombre, un gran compañero, que me hizo cambiar mi pensamiento, mi sentido de la pareja, con el que he aprendido bastante, con el que vuelvo a creer en que dos, es más chévere, al que amo profundamente , tuve que vivir muchas cosas para llegar a este momento, y saben que? Todo ha valido la pena! Dios nos bendiga siempre! Y nos bendiga a todos”, fue el mensaje con el que Lorna acompañó el video donde aparece con su prometido disfrutando de sus vacaciones en Los Cabos y Baja California Sur.