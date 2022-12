Lorenzo, el hijo de Chayanne que triunfa a su manera

Lorenzo Figueroa

Total discreción ha mantenido el artista con su hogar, conformado con la venezolana Marilisa Maronesse hace tres décadas, manteniendo a sus hijos Lorenzo e Isadora fuera del foco mediático, sin embargo, en época de redes sociales, los jóvenes se dejan ver en sus rutinas y aunque Chayanne, por su condición de figura pública está expuesto en las mismas, no pierde la mesura que lo ha caracterizado.

Precisamente esas redes son la ventana por donde su hijo mayor mantiene contacto directo para mostrar al mundo su interesante proyecto, el que muchos pensarían está ligado al mundo artístico, pero si bien tiene que ver con creación, lo suyo no está en un estudio o escenario, es de la calle, del día a día.

Lorenzo Figueroa es el nombre que empieza a sonar con fuerza en el universo de la moda, no es diseñador, está graduado en negocios y aunque se le relaciona con su famoso padre, la propuesta que trae, hace que se le vea desde su propio espacio.

Eres el hijo de una estrella, ¿Qué hizo que no te inclinaras por la música?

No heredé la vena musical de mi padre, no puedo cantar más que en la ducha, aunque sí sé bailar, él me enseñó los pasos de salsa, bachata. Mi hermana Isadora si tiene una voz hermosa y está estudiando música en la universidad, ya se va a graduar.

¿Cómo es crecer con ese sello “el hijo de Chayanne”?

Cuando me dicen que soy el hijo de Chayanne, me hacen el mejor cumplido. Él ha sido tan buen padre, que nos hizo sentir cómodos, yo sabía que era famoso, pero se encargó de alejarnos de ese ambiente para que creciéramos de forma normal y tener esos espacios de familia como ir todos al cine o a comer. Para mí, cuando está en casa es mi papá y en el escenario es mi superhéroe y lo admiro.

¿Qué te hizo encaminar por esta faceta en la moda?

Estudie Negocios, fue algo que me interesó mucho y desde hace dos años tenía pensado crear mi propia empresa, que fuera creativa y que sirviera de motivación para muchos, de esta manera lo conversé con mis dos mejores amigos, Luigi y William, les expuse la idea y al final decidimos hacer esta línea de ropa que resultó maravillosa, porque tiene un símbolo de empoderamiento latino. Es algo positivo que le ha gustado a la gente.