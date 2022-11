¡Lo último! Shakira no cantará en el Mundial de Qatar y tiene poderosos motivos

Una avalancha de críticas ha recibido la cantante Shakira luego de conocerse su actuación en la ceremonia de inauguración del Mundial de Qatar. Lo mismo ocurrió con el cantante paisa, J Balvin, de quien se conoció también cantaría. Lea aquí: ¡Shakira se presentará en Catar 2022 y no será la única colombiana en el show!

El público que le pide a J Balvin y a Shakira que no vayan a Qatar es una manera de protesta debido a la situación que asume el país del Medio Oriente en cuando a la no defensa de derechos humanos y de la comunidad LGBTI.

Finalmente, fue la misma colombiana quien decidió no participar, aún después de confirmar su presentación. La intérprete de ‘Ojos así’ no expuso su retiro de forma oficial, pues el reciente rechazo se conoció por parte de su entorno que confirmó que no participará en el show.