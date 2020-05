Lo que sintió Jessica Cediel sobre embarazo de Luisa W

Son muchas las personas intrigadas por saber cuál fue la respuesta de Jessica Cediel ante el embarazo de Luisa Fernanda W, actual novia de su ex pareja Pipe Bueno.

Y es que hace pocos días, la modelo bogotana por fin se pronunció durante un Live de Instagram sobre qué fue lo que sintió al enterarse de la buena nueva de la pareja.

Cediel, también confesó que está cansada de las constantes críticas que recibe por su soltería, y a esto agregó de que la gente no supera que ella y Pipe Bueno se hayan separado hace algún tiempo. (Lea aquí: ¿Por qué terminó el compromiso de Jessica Cediel?).

También dejó en claro que siente mucha alegría por todo lo que le pase a Pipe, ya que son muy buenos amigos, pues apenas se enteró de que su ex sería papá, no dudó en llamarlo para felicitarlo.

“Yo lo llamé, lo felicité y le dije: ‘mira, lo máximo, que Dios te bendiga’. Si él está feliz, yo estoy feliz, ¿cuál es el problema? Supérenlo, deslíguenlo”, dijo Jessica a todos sus seguidores.

La modelo también aprovechó para hablar de cómo es su relación con el cantante de música popular, afirmando que ambos se llevan muy bien.

“Nosotros quedamos con una amistad muy bonita hasta el sol de hoy. Desde que nosotros terminamos, él ha tenido diferentes parejas y yo he tenido diferentes parejas, y la gente sigue ahí montada, como que no lo superan y realmente no entienden que la cosa ya quedó ahí”, añadió la también presentadora.

Aquí dejamos el video que fue guardado en un perfil de chismes.