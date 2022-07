Lo que reveló Ramiro Meneses tras ganar MasterChef Celebrity

“Sabía que iba a ganar, siempre lo supe, pero no dimensionaba el éxito emocional que genera este triunfo en las personas, porque muchos se lo tomaron de manera personal, es como si no hubiera ganado yo, ganamos muchos.

La revelación la hizo el actor y director que confesó que su pasión por la cocina fue lo que lo motivó para estar en un reality. En su casa cocina muy poco, no tiene mucho tiempo y el espacio no es el adecuado, dice Meneses, que nació en Medellín hace 52 años.

El mejor plato que Ramiro Meneses preparó en MasterChef Celebrity no fue el de la final, el que le dio el triunfo final. Para él, es unas arepas de huevo con queso brie, a las que el jurado poca atención les prestó.

¿Estudió mucho de cocina, se asesoró?

“Sí, yo nunca perdí el tiempo, en los momentos en los que otros dormían yo estaba trabajando, sacrificando espacios con mi hija, mi pareja y los amigos, sacrificaba esos espacios para no perder el foco, con la idea de encontrar la cocina que quería mostrar: dejar que el comensal descubriera que había algo más adentro del plato”.

¿Cuál fue su mejor plato en la competencia?

"Hubo varios que no trascendieron tanto, pero que fueron muy buenos platos como mi arepa huevo de queso brié, que fue fenomenal, y se me quedaron platos que no hice como unos langostinos rellenos de huevo, que parece algo imposible, pero mediante técnicas uno puedo lograr que el huevo aparezca dentro del langostino.

¿Cuál fue la apuesta con los platos de la final?

“Esa prueba final toda fue consensuada, hubo varias personas involucradas, entre ellas Carla Palacio, Jaime Torregrosa, Rodrigo Pasos y Carlos Hernández y con ellos en esa gran final comenzamos a indagar qué quería yo y en medio de eso trabajamos en un diseño gastronómico que trazara una ruta desde el plato cero al plato tres, que era el postre, que esa ruta nos llevará a contar un cuento, de hablar de una Colombia en la que podemos hacer preparaciones inusuales, como llevar un a hoja tan aromática como la albahaca y juntarla con vino y azúcar y llevarla al punto de ser un postre”.

¿En qué proyectos está trabajando?

“Tenemos una obra de teatro rodando, vamos de gira por Estados Unidos y ese nos llevará un buen tiempo, tengo un par de series hechas como actor y varios proyectos en trabajo. Y hablando de comida tengo un lugar que estamos terminando de ensamblar que se llama Perro hijueputa, que son perros rellenos de langosta, inicialmente arrancamos en Bogotá y luego vamos a ver como se comporta”.