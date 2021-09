“¿Qué piensas de la novela?“, le preguntaron en Instagram. A lo que ella respondió: “No tengo nada que opinar, no hice parte de este proyecto y pienso que las personas que deben opinar acerca de él son las que participaron y cedieron sus derechos”.

Tal parece que la historia no contará detalles del matrimonio de Martín y Dayana, pues esta no aceptó aparecer en la producción, pero aclaró que “recuerden que este tipo de novelas no son 100% reales, para hacerlas interesantes llevan ficción. Denle la oportunidad y véanla“.

Pese a sus declaraciones, algunos seguidores aseguran que sin ella y su hija, la historia no tendría sentido, sin embargo, habrá que esperar cada capítulo para saberlo.

Cabe recordar que la bionovela es protagonizada por Milcíades Cantillo y cuenta con un reparto entre los que se destacan los actores Vivian Ossa, Valerie Domínguez, Cristina García, María Camila Giraldo, Francesco Mauricio Chedraui, Rafael Santos, Ismael Barrios, Lili Guihurt, Rafael Acosta, Oscar Díaz, Marta Nieto, Elizabeth Minotta, Aco Pérez, entre otros.

