La competencia en ‘A otro nivel’ está cada vez más cerca de llegar a su final. Es por eso que los jurados se muestran más exigentes con los participantes y cualquier error puede costarles la estadía en el programa.

El pasado 11 de febrero, fue Miinah la que tuvo que despedirse del reality tras una espectacular fusión, sin embargo, los jurados coincidieron en que ella era la que debía quedar en riesgo, y después de una disputa entre las otras dos amenazadas, fue ella la que tuvo que despedirse del programa.

Pese a que tuvo que decir adiós, esta cartagenera, de 31 años, siempre demostró su talento y se le midió a cualquier reto con gran profesionalismo. Su nombre real es Grace Padilla, es contadora, canta desde los 18 años, ama el cine, los idiomas y salir a caminar por la bahía de su ciudad en las tardes.

El Universal habló con ella sobre su salida, detalles de su participación y los proyectos que se vienen a nivel musical.

¿Cuál crees que fue la razón por la que saliste de ‘A otro nivel’?

Tal vez en la canción individual me faltó ser un poco mas explosiva con mi voz, creo que lo hice muy bien pero para los jurados las otras dos participantes hicieron una mejor presentación.

¿Qué pasó en la última gala?

En la fusión, me fue un poco difícil conectarme con la canción, eso me restó puntos. La canción es muy popular pero yo no la conocía, en eso mis compañeras me llevaban algo de ventaja también.

¿Querías ganar?

Si, claro. Desde que fui a la audición para entrar, mi deseo era ese, ganar.

¿Crees que el programa te sirvió como plataforma para impulsar tu carrera?

Si, definitivamente. Ahora muchas personas conocen de mi y de mi talento, he ganado seguidores en toda Colombia que me apoyan muchísimo.