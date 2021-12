Tranquilidad. Eso es lo que siente Valeria Ayos Bossa tras haber entregado lo mejor de sí en Miss Universo y haber obtenido excelentes resultados: brilló tanto que consiguió un lugar entre las 5 finalistas de una edición en la que compitieron 80 mujeres de igual número de países. Y aunque la corona se haya posado finalmente sobre la cabeza de Miss India, Harnaaz Kaur Sandhu, nuestra representante no podría estar más orgullosa del papel que cumplió en la edición 70 de Miss Universo, que se realizó en Eilat, Israel. “Me siento muy tranquila, muy feliz, satisfecha por toda la labor que hice”, comienza la reina, quien ayer en la tarde aún estaba en Israel. “Soy una persona muy tranquila, sonriente, y en ningún momento sentí la necesidad de hacer algo diferente a lo que soy y a cómo me expreso. Y pienso que eso fue muy importante a la hora de la entrevista con el jurado. Ahí pudimos contar nuestra historia de vida, quiénes somos, qué haríamos si ganáramos, fue muy corta, realmente, fue una entrevista como de tres minutos y medio, pero pienso que es suficiente para saber qué tiene uno en la cabeza, qué tiene uno para dar”.

Miss India, Harnaaz Kaur Sandhu, segundos después de ser declarada Miss Universo 2021.//Foto: Miss Universe Organization. Hablando del jurado, esta vez fueron solo mujeres. ¿Con cuál hiciste más clic? -Fíjate que este año fue atípico porque aquí, debido a la situación de la COVID-19 en Israel, hay que hacer cuarentena y ellos llegaron justo para la entrevista, pero no pudieron estar presencialmente en la entrevista. A nosotras nos grabaron y después les enviaron la grabación a ellos. Nunca tuvimos contacto con el jurado, solamente los pudimos ver en la pasarela, haciendo contacto visual y realmente no podría decirte con cuál, pero pienso que igual todas son mujeres muy exitosas y pues eso es todo -ríe-. Lea aquí: El motivo por el cual Colombia no ganó Miss Universo 2021

¿Cómo te sentías anoche en ese escenario tan imponente? -Me sentía bien. Por lo general, me da nervio antes de, ya en el escenario no, siento que puede ser la adrenalina y que uno se prepara tanto para esta circunstancia que los nervios no pueden ser un obstáculo para demostrar todo lo que hemos trabajado. Me sentí muy bien, en el opening, quizá, fue donde me sentí más nerviosa, pero, sobre todo por el baile. Nos pusieron a bailar y a mover las manos, era como coordinación motriz y sí me sentía un poco nerviosa, pero era para no equivocarme, porque lo ensayamos muchísimo. A partir de ahí, me sentí muy bien: me sentí tranquila, segura y, a diferencia de la Gala Preliminar, donde traté de ser un poco más tranquila, anoche salí con más fuerza para generar más impacto en el escenario.

Acá todo el mundo comenta a Steve Harvey... ¡No supera a Colombia desde el incidente con Ariadna Gutiérrez! -Mira que Steve me parece una muy bonita persona, nos conocimos y obviamente él siempre dice: ‘Ay, Colombia, Dios mío, me pongo muy nervioso’, pero no: él nos dio unas palabras de motivación; nos dijo que todas somos ganadoras porque somos muy afortunadas: de tantas mujeres en el mundo, solo una es embajadora del país, representa al país en Miss Universo cada año, entonces, me pareció que sus palabras fueron muy adecuadas para el momento y respecto a mí el trato siempre fue muy respetuoso. No hizo bromas fuera de lugar, y al final me dijo que lo hice superbién. Hubo un momentito en el que tuvo la oportunidad de acercarse a mí y me dijo que lo había hecho superbién y me quedo con eso.