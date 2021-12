Varias celebridades lamentan aún la muerte de Mauricio Leal, entre ellas Carolina Cruz y Fanny Lu. (Carolina Cruz se pronunció sobre asesinato de Mauricio Leal)

Precisamente, la cantante reveló en sus redes que ha soñado con el estilista, quien le habría dejado un mensaje sobre de cómo se sentiría en estos momentos, más allá de su muerte.

“Maito bello, recordarte es siempre una terapia. Me reí tanto contigo que seguir llorándote es un absurdo, cuando debo celebrar tu vida y tu llegada al cielo. Gracias por hablarme en sueños, por pedirme recordarte con alegría, por decirme que estás bien y en paz. Me has contagiado tu paz”, aseguró la artista.