Lo que hará Agmeth Escaf con los millones que le ganó a Caracol en demanda

Luego de conocerse la noticia de que Agmeth Escaf le ganó la batalla a Caracol Televisión, ahora el presentador reveló qué piensa hacer con los 2 mil millones que el canal debe entregarle después de que la Corte Suprema fallara a su favor. (Lea aquí: Agmeth Escaf ganó demanda laboral contra Caracol Televisión)

“Terminé presentando hasta los velorios, no tenía nada de ley, ni vacaciones, ni prestaciones. Un día me enfermé, tenía incapacidad y me llamaron a trabajar al otro día. También había un problema de desigualdad respecto a mis compañeras”, contó el presentador a La Movida, con respecto a los problemas que tuvo en ‘Día a Día.

Ahora, Escaf dijo a ‘Lo sé todo’ que el dinero que recibirá será para invertir y cumplir varios planes pendientes con su familia.

“Dársela a mis hijos, a la familia, invertirla y trabajar, para eso es la plata. Hay planes, pero es más que todo para ponerla a producir. Que me daré un gustico, sí, pero luego les contaré que sería”, manifestó el barranquillero.