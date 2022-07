Lo que dijo la mamá de Shakira sobre su relación con Piqué

“¿Y con Gerard usted tiene buena relación?”, pregunta el reportero, a lo que Nidia responde: “Creo que debo tenerla, pero tengo mucho tiempo que no hablo con él... Sí, yo creo que sí, porque no hemos peleado”.

El periodista sigue formulándole sus dudas y ella aclara que la relación con los padres de Piqué es muy buena.

“¿Y usted sí cree que se podría llegar a dar esa reconciliación?”, menciona el reportero, a lo que la señora Ripoll contesta: “Hasta allá no... no sé, me faltan esos poderes, esos poderes no los tengo”.

Respecto a los rumores que dicen que Shakira estaría intentando mudarse para Miami con sus dos hijos y Piqué se niega a aceptarlo, la señora Nidia Ripoll aseguró no saber... "Ni me lo ha dicho, ni me lo ha preguntado, in se me ha ocurrido", menciona.