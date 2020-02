Lo que dijo Dayana Jaimes sobre supuesta amante de Martín Elías

“No me acostumbro a este mundo de cosas caras, personas baratas, valores en rebajas y sentimientos en liquidación”, dice la imagen que publicó Jaimes en su historia.

El pasado 12 de febrero Linda Alejandra Pontón Reyes revolucionó las redes con las declaraciones que dio a ‘Lo sé todo’, asegurando que fue amante de Martín Elías, sin embargo, Dayana Jaimes, viuda del cantante, no se había pronunciado al respecto.

Aunque ella misma no se refirió al tema, su publicación dejó claro lo que piensa de la mujer que apareció 2 años después de la muerte de Martín, afirmando que tuvo una relación clandestina con él por un tiempo.

“Él me vio y como que se flechó, enseguida me pidió el número y comenzamos a hablar, se dieron las cosas y me conquistó”, contó la ‘Mona linda’.

Cabe recordar que según la mujer, Martín Elías, que falleció el 14 de abril de 2017 en un accidente de tránsito, estuvo con ella por 8 meses, tiempo en el que le cantó varias de sus canciones.