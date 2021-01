Aunque por un tiempo se silenciaron los micrófonos de ‘A otro nivel’, reality de Caracol Televisión, la espera terminó. Este miércoles 3 de febrero, a las 8:30 p.m. regresa el talento, la disciplina y la emoción del show más esperado del año.

Con la llegada de este famoso programa, también vuelven las esperadas Fusiones y una final que nadie se puede perder, pues de 126 participantes que comenzaron este camino, hoy solo quedan 32, los cuales deberán enfrentarse al exigente jurado en una batalla de talento diaria. Cada noche, durante las Fusiones, uno de ellos será eliminado, hasta conocer quién será el ganador.

El programa llega recargado de sorpresas, entre ellas la participación de Noel Schajris, quien llega para ser parte de la mesa del exigente jurado.

“Es importante resaltar que, quienes hacen parte de A otro nivel, son cantantes profesionales que ya tienen gran trayectoria en sus carreras. Entonces, inmediatamente comprendí que estoy con colegas, no con participantes que apenas inician en el camino de la música, y desde el primer momento los he llamado así, ¡colegas! Siempre mi manera de aproximarme a darles un consejo es con esa conciencia de que estoy hablando desde iguales, desde amigos, siempre con ese acercamiento. De Colombia me quedan grandes cosas, los seres humanos que conocí, y, además, que es un país con mucho talento”, mencionó Noel.

Por su parte, Greeicy Rendón, una de las jurados más queridas, aseguró que la competencia regresa en su nivel más alto. “Estoy feliz de finalizar este ciclo que empezamos y quedó ahí a medias por lo que sucedió, pero fue muy lindo retomar, porque, como nos ha pasado a todos, también sentimos que los participantes llegaron más emocionales, mucho más agradecidos, más conscientes de un montón de cosas y eso hace que la gente tenga una energía diferente”.

En cuanto a Paola Jara, dice que los participantes deben darlo todo en el escenario si quieren convencerlos para continuar en la competencia.