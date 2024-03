¡Lo desmintió! Actriz de ‘Padres e hijos’ no es habitante de calle

“Quiero irme hasta las últimas consecuencias”, sentenció la actriz María del Pilar Cárdenas, después de que se viralizó un video en YouTube, donde se veía una mujer en situación de calle e internautas aseguraron que era la actriz de ‘Padres e hijos’.

Al conocer el video, la actriz decidió que no le daría importancia y pensó que no iba a ser tan mediático, pero al ver la repercusión que tuvo sobre su imagen y buen nombre, confesó que iría hasta las últimas consecuencias para esclarecer los hechos, dado que ella no es una habitante de calle ni batalla contra las drogas.