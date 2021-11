Luisa Fernanda Castillo Ortiz, de 19 años, deslumbra siempre con su gran sonrisa. La estudiante de Administración de Empresas se considera una mujer con mucha humildad y sencillez, esa misma que, para ella, caracteriza a los habitantes del barrio Lo Amador, y por eso los representa con orgullo en el Reinado de la Independencia. Entre las cosas que más le gusta hacer, están compartir con su familia y salir al parque para ejercitarse.

Luisa contó detalles de su experiencia como candidata en el certamen a través del cuestionario que El Universal organizó para las participantes. Conozca más de la joven.

¿Qué te motivó a participar en el Reinado de Independencia?

Me motivaron las ganas de ser reina y el apoyo incondicional de mi familia.

¿Es la primera vez que participas en un certamen?

En realidad no. Desde niña he sentido esa pasión por los reinados. La primera vez fue en el colegio, la segunda cuando participé en Chica Bonita y esta es la tercera vez, que me parece fascinante porque he vivido momentos únicos.

¿Por qué entrar este año, con poco tiempo de anunciarse las inscripciones?

Porque las cosas se dieron este año y tuve la oportunidad de participar. Sentí que este era el momento de representar a mi barrio, ese que me ha visto crecer.

¿Cuál es su proyecto cultural durante su participación?

Mi proyecto consiste en capacitar a las jóvenes en técnicas de maquillaje de manera social, y a los niños en maquillaje artístico. El propósito es culturalizar a la comunidad sobre la historia de Cartagena y sus fiestas de Independencia.