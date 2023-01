Llueven críticas a esposo de Ana Karina Soto por usar falda; ella lo defiende

En las imágenes aparece Alejandro luciendo una falda negra hasta las rodillas, botas, camisa blanca y uñas pintadas, lo cual generó críticas de seguidores.

Ante esto, el mismo actor se pronunció en redes con un contundente mensaje para todos aquellos ‘haters’ que le lanzaron comentarios negativos y burlescos. (Ana Karina Soto denunció a hackers que filtraron videos íntimos)

“Prefiero llevar puesta una falda y no llevar tanto resentimiento y odio en mi ser. La homofobia, la xenofobia, la transfobia, la aporofobia, el racismo, etc,. Sí uñas pintadas. Sí falda. Sí pelo largo. Sí Dante es feliz con pelo largo y uñas pintadas. ¿Ustedes creen que eso es una enfermedad y por eso nuestro hijo será Gay o su hijos? Por favor amigos y amigas, más amor en su corazón. Observen su interior y no solamente su vestuario. Y sí mañana tengo un un hijo Gay, será una belleza. No será un escándalo. Tampoco una enfermedad”.