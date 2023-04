“Llevo un mes sin trabajar en ningún lado”: Juan Diego Alvira

Inició el video con la frase “llevo un mes sin estar trabajando en ningún lado, eso sí, he tenido mis días copados”, luego dio breves detalles sobre sus proyectos, entre los que menciona que ha estado haciendo conferencias, presentando eventos “mejor dicho; como dice Shakira, he estado facturando”, expuso el presentador. (Le puede interesar: Juan Diego Alvira renunció a Semana: ¿cuáles son las razones?)

De igual forma resalta que ha tomado gran parte del tiempo y lo ha dedicado más a su vida personal y a ser mejor padre y esposo.

A su vez, mencionó que incluso ha “batido un récord en lectura, me he leído más de 15 libros, he visto cualquier cantidad de películas y también me las he repetido. Hasta he aprovechado el tiempo para dármelas de encantador de perros”. (Le puede interesar: Juan Diego Alvira confesó por qué se fue de Caracol, ¿lo asfixiaban?)