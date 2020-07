“Llegó a introducir sus dedos”, el fuerte relato de Valentina Lizcano

En el texto, la también influencer destapó que el primer episodio de abuso lo vivió a sus cinco años, en manos de quien era el coordinador del colegio en el que estudiaba, que además era el encargado de la ruta escolar. “A los cinco años también sufrí otro de los episodios que dejaron huella en mi vida. Hace poco recuperé de mi mente inconsciente lo que antes solo percibía como fragmentos de memoria: fui víctima de abuso. El director del jardín infantil en el que cursaba prekínder hacía también la ruta para recoger y regresar a los niños a sus hogares; siempre me ponía en la parte delantera del auto, justo en la mitad de las sillas, y cada vez que metía un cambio me tocaba la entrepierna, bien adentro; llegó a introducir sus dedos dentro de mí y a veces metía su lengua en mi boca. Pasó muchas veces”, se lee en la autobiografía de Valentina.

Sin embargo este no fue el único traumático episodio que vivió la actriz, que a los 11 años tuvo que enfrentarse al abu,so nuevamente, esta vez de parte de un exnovio de su mamá. “Un día fue a almorzar al apartamento en el que vivíamos. Antes de irse le dijo a mi mamá que le tenía algo en el carro y ella me pidió que lo acompañara para recogerlo. Cuando llegamos, me lo entregó y le dije adiós con un pico en la mejilla. No fue suficiente: tomó mi cara, me dio un beso y metió su lengua hasta el fondo. Salí corriendo y le conté llorando a mi mamá. Ese día, ella lo mandó a la mie**... en esa época denunciar no era algo común”, afirma.

En el programa ‘Lo sé todo’, Valentina asegura que este libro hace parte de un proceso de sanación.