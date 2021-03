El mes de marzo ha sido productivo para la mayoría de los artistas, los estrenos están a la orden del día y a esto no ha podido escapar uno de los cantantes colombianos más activos en el mundo del Urban Pop global.

Llane presenta “Insisto”, su nueva canción después de “Como antes”, “Cuenta conmigo” y “Será”, para reafirmar que el éxito obtenido en 2020 no fue un espejismo y en esta nueva etapa llega con propuestas que inundarán las plataformas digitales.

“Insisto” habla de un amor libre y dispuesto a dejar ser, compuesta por Llane y producida por Caleb Calloway, esta nueva canción es la mezcla perfecta entre ritmos y beats urbanos y las melodías pop románticas características de Llane.

“Siempre he pensado que el amor es libertad, es dejar ser, dejar vivir y no querer cambiar a la otra persona, es algo que vamos aprendiendo con los años, y precisamente de esto habla esta nueva canción, de decirle a la mujer que nos gusta que, si está a nuestro lado, todo va estar mejor que con esa persona que no la trata bien”, comenta el artista sobre este gran lanzamiento.

El video de “Insisto” fue filmado bajo el concepto de road tripping en la ciudad de Miami. Dirigido por Karolayn Corzo y Andy Flórez, el clip refleja la libertad de la cual nos habla Llane en este tema, y se acaba de estrenar en su canal oficial en Youtube.

El colombiano, quien ya superó las 50 millones de visitas en su canal oficial de Youtube y se acerca a sus primeros 100 millones de streamings en Spotify, además de ser un artista en constante crecimiento, prepara el lanzamiento de su primer álbum como solista, programado para este 2021.