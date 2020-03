Liz Dany Campo, profesora de Shakira, se pronunció tras filtrarse video íntimo

Ante las críticas y cientos de comentarios que recibió la bailarina, ella se pronunció en sus redes y aclaró la situación, mencionando que había sido víctima de hackers.

“No estoy tan bien, pero tampoco tengo que apagarme, estoy con la mejor actitud y echada pa’ delante. Hay que enfrentar todo lo que se venga ahora porque sé que hay mucha gente que me quiere ver mal y otras personas me quieren ver bien como todas esas personas que me han escrito, me han apoyado con esto que acaba de pasar”, afirmó la bailarina.

Agregó que “Intentaron ‘hackear’ mi Instagram, gracias a Dios pude eliminar esa cosa que no es lo justo, un poco tarde, pero no importa, no voy a estar triste porque es lo que quieren ver en mí, es algo que no va en mí, estar apagada”. Sin embargo, algunos usuarios afirmaron que el clip había sido una estrategia de Liz para ganar más seguidores, lo cual también en su momento se dijo de Andrea Valdiri cuando se difundieron sus fotos íntimas.

Este es el video que Liz compartió en sus historias explicando lo sucedido.