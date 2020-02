Liz Dany Campo, la soledeña que enseñó a bailar champeta a Shakira

Liz Dany Campo nunca se imaginó que aquellos pases de champeta que su abuelo le enseñó cuando aún era una niña les iban a servir para que hoy todo el mundo quiera saber quién es esa chica de 18 años, que fue escogida por Shakira para que le enseñara los pases de un ritmo que nació en Cartagena de Indias y que el de 2 de febrero de 2020 fueron vistos por más de 100 millones de espectadores en el planeta.

Desde muy niña empezó a bailar la champeta. “Mi abuelo me enseñó y de ahí para acá ni quien me aguante. El tiene 80 años ahora, pero siempre ha sido un gran champetero. Él vive conmigo, mi abuela y mi mamá en el barrio Soledad 2000 de Soledad”.

Liz Dany, quien, tras el video al lado de Shakira, que se hizo viral en redes sociales, ha sido contactada desde las grandes cadenas de televisión del mundo, dice que esto no se lo puede creer. “Todo ha sido maravilloso, no que me lo puedo creer”.

Relata que desde los 13 años ha estado haciendo coreografía con varios grupos y dirigiendo grupos también. “Con eso me he ganado algo de dinero, con el que ayudo a mi mamá para que compre comida o lo que necesite. Me ha ido súper bien, gracias a Dios, y con eso he podido ayudar a mi familia. Que ellos tres siempre me han apoyado en lo que me gusta y me toca responderles como ellos se lo merecen”.

Cuando habla de ellos tres, se refiere a su abuelo, quien hoy tiene 80 años, su abuela y su madre. Durante su adolescencia ha estado en varios grupos de danza y comparsas, con los que participa en los eventos de carnaval y también en actos sociales que la contratan y con los que logra ganar algo de dinero para el sustento de la familia.

Cuando terminó su bachillerato en el colegio María Dolores Ucrós, de Soledad, su deseo y aspiración era la de llegar a ser una licenciada en Educación Física y Deportes y aspiraba a un cupo en la Universidad del Atlántico, pero todo cambió de un día para otro.

“Cuando iba a hacer los exámenes en la Universidad del Atlántico pasa lo de Shakira y debo irme a Barcelona. No pude hacer nada, sino que me dediqué a sacar el pasaporte e irme a para Barcelona y de aquí en adelante triunfar, ser grande. Quiero estudiar licenciatura en deporte, en educación física, ser conocida a nivel internacional, como bailarina y coreógrafa”, dijo.

Pero la vida le comenzó a dar un vuelco de manera positiva cuando alguien la contacta. “Todo comenzó por unos videos en Instagram que se hicieron muy virales, los que llegaron a Shakira. Me contactaron, no me habían dicho que eran para Shakira, eso era una sorpresa para mí”.

“Fue un video el que le gustó a Shakira, me escribieron, y como dije antes, no me dijeron que era para ella; luego le escribieron a mi mamá, le dijeron que era para Shakira y ella al igual que yo nos sorprendimos. La verdad es que fue una grata sorpresa para nosotras”, aseguró.

Luego de que la contactan le dicen que tiene viajar, pero las cosas resultaron no tan fáciles. “Porque las cosas se complicaron para la consecución de la visa, pero, gracias a Dios, se dio. Apenas tuve la visa, el mismo día viajé para Miami”.

Eso sucedió desde octubre del año pasado. Cuando Shakira la busca para algunas coreografías que pensaba para Copa Davis que se cumplió en Madrid, pero también pensando en lo que se venía para el Super Bowl.

“Yo vengo con Shakira desde la Copa Davis en el mes de octubre pasado, cuando me tocó viajar a Madrid para participar en ese evento. Para este show, el del Super Bowl, aún no me lo creo, pero estoy completamente feliz, orgullosa de mí misma, de todo lo que realicé con ella. Fue una experiencia súper linda”, dice emocionada.