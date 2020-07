Livia Brito y su novio deberán declarar ante un juez por agredir a un paparazzi

La actriz venezolana Livia Brito y su novio, Mariano Martínez, tendrán que declarar ante un juez tras ser acusados de agredir físicamente a un periodista. El episodio ocurrió en una playa de Cancún (México) donde se encontraba la pareja, momento en que el paparazzi Ernesto Zepeda se les habría acercado para fotografiarlos.

Todo parece indicar que aquel acto desagradó a la celebridad quien, junto con su acompañante, tomaron represalias agrediendo al paparazzi causándole heridas en el rostro y hasta le destrozaron su equipo fotográfico, según contó la víctima quien decidió denunciar el hecho ante las autoridades. (Lea también: ‘Epa’ Colombia es castigada por una juez por videos racistas).

Zepeda también exigió una compensación económica por una suma de cien mil pesos mexicanos para pagar los daños, ya que asegura, no le han devuelto su herramienta de trabajo, ya que reitera que Livia y su novio Mariano se llevaron la cámara con todo y fotos.

El actor mexicano Zalvador Zerboni, y ex novio de Brito, opinó sobre la polémica durante una entrevista en el programa ‘De primera mano’ y dijo que no le pareció nada extraño la actitud de la actriz ya que ella sería capaz de eso. Estas fueron las palabras con las que Zerboni se refirió a la agresión:

“Te diría qué raro, pero... pues no es raro de mi ex. No sé bien cómo estuvo su situación, qué fue lo que detonó, lo que pasó, pero el otro día alguien me preguntaba algo similar pero no de esto, yo no sabía de esto”. (Le puede interesar: “Vio a Fabio entrar al cuarto”, papá de Legarda tuvo experiencia sobrenatual)

Pero eso no fue todo. Zalvador también dijo que no es la primera vez que Livia presenta este tipo de inconvenientes con otras parejas, asegurando que tal vez ella es la del problema, explicando que Brito podría ser el principal motivo de que sus parejas se encuentren constantemente envueltos en agresiones o en conflictos que llegan a altercados físicos.

Pese a sus comentarios, el actor dijo que no tiene nada en contra de su expareja y que “no le deseo el mal”. Además agregó que esos tiempos ya pasaron como para volver a hablar del tema.