¿Lina Tejeiro tiene 3 meses de embarazo? Esto dijo un programa colombiano

El cambio en su rostro fue la primera señal que trajo consigo la gran pregunta: ¿Lina Tejeiro está esperando su primer hijo? Sin embargo, esta no sería una prueba lo suficientemente sólida para afirmarlo.

Poco tiempo después de que la actriz Lina Tejeiro diera a conocer su nuevo romance con Juan Duque, creador de contenido, entre sus seguidores surgió un fuerte rumor de un posible embarazo por parte de la caleña de 31 años. Lea aquí: Andy Rivera, ex de Lina Tejeiro, reveló por qué no ha vuelto a tener novia

Lo cierto es que Tejeiro aún no ha dicho nada al respecto. Embarazada o no, no cabe duda que la influenciadora está viviendo su mejor momento, luego de tantos bajo la sombra de su romance fallido con el cantante Andy Rivera.