Lina Tejeiro se sinceró y dijo que pensó hacer una locura

Todo sucedió cuando tenía 16 años y decidió irse de la casa de sus padres para vivir con el también actor Sebastián Vega, lo cual, según ella, terminó siendo un error de juventud que le sirvió para hacerse más fuerte.

“Después de todo terminé con Sebastián, ya ni me acuerdo por qué, debió ser por alguna bobada, y llamé a mi mamá llorando y le dije ‘mami recógeme’ y volví a empacar la ropita en bolsas de basura”, narra en su entrevista. (La polémica indirecta que Lina Tejeiro habría lanzado a Andy Rivera)

Esta situación, sumada a la salida de ‘Padres e Hijos’ y a un sentimiento de querer vivir más y conocer el mundo, la llevaron a que se fuera a Argentina. Con una mala fama que afectó el asenso de su carrera, esto la obligó a tomar decisiones que le afectaron a nivel mental.

“Me fui porque ya me habían sacado de ‘Padres e Hijos’, bueno, yo había renunciado y no había conseguido trabajo, después de ‘Padres e Hijos’ hice ‘Muñoz vale por dos’ y ahí murió mi carrera por un buen tiempo, de ese último trabajo me fui con una fama de insoportable, cansona, que no se dejaba vestir, que no se dejaba maquillar, que no se dejaba nada y ahí mi carrera se apagó”, contó Lina Tejeiro.