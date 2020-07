¿Lina Tejeiro se pondrá implantes tras cirugía de biopolímeros?

Lina Tejeiro sigue mostrando su recuperación en redes.

La actriz, que fue sometida a una cirugía por biopolímeros en su cola, no ha dejado de informar a sus seguidores sobre la evolución de su proceso y esta vez interactuó con ellos a través de un juego de preguntas en sus historias. (Lea aquí: Lina Tejeiro reapareció en redes y contó cómo va su recuperación)

Además de compartir videos en sus posoperatorios, afirmando que ya lleva 12 sesiones, Lina también dejó claro si pasaría nuevamente por el quirófano o no.

“No me voy a poner implantes. Después del retiro de biopolímeros, el cirujano que me operó dice que no es recomendable. Y pues realmente tengo un músculo muy formadito, entonces, no es necesario”, dijo en su Instagram.

Agregó que aún no puede sentarse y reveló cómo se enteró de que tenía biopolímeros en su cola y cuáles fueron las señales de alerta que la mandaron de inmediato al hospital.

“Empecé a sentir adormecimiento en una pierna, calambres, dolores en los glúteos”, afirmó.