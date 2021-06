Esta semana, la maquilladora Aura Suárez subió un video a Instagram, en el que aparece robándole un beso a Andy, sin embargo, lo que más llamó la atención fue que este no le fue indiferente.

Lo que nadie esperaba era que Tejeiro iba a reaccionar a la publicación con un “like”, dando a entender que ya sabía del polémico video, dejando a más de uno boquiabierto.

Aunque aún no está claro si fue por rabia o por desinterés la reacción de Lina, lo cierto es que sus seguidores lanzaron cientos de comentarios, entre esos que la actriz todavía sentiría algo por su ex, sin embargo, ella no ha tocado el tema en sus redes.

Cabe mencionar que Aura Dayana Suárez, la mujer que le roba el beso a Andy, es una estudiante de ingeniería y maquilladora que supera los 34 mil ‘seguidores’ en la red social.

La mujer es de Ibagué y se desempeñó como porrista.