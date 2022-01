Papa Francisco.

Cabe anotar que Lina Tejeiro dijo hace varios meses que no sabía si quería tener hijos, según la dinámica de preguntas y respuestas en las historias de Instagram.

Para ese entonces la pregunta fue: ¿Tendrías hijos?, a lo que ella respondió: “La verdad no sé.... en este momento no, no sé si en 2, 3 ,4, 5 años se me ocurra tener hijos. Pero ahora, no. No, gracias”.