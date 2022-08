Lina Tejeiro habló sobre la supuesta hija que tiene “oculta” de redes

La reconocida actriz Lina Tejeiro se refirió a los supuestos rumores que aseguran que ella tiene una hija y que, a pesar de que comparte parte de su vida en internet, a la menor prefiere “ocultarla” de las redes sociales.

En medio de una sesión de “preguntas y respuestas” de Instagram, donde tiene más de nueve millones de seguidores, la actriz y modelo respondió una duda que, según dijo, le han estado haciendo con mucha insistencia y es sobre si es verdad que ya es mamá. Lea aquí: Lina Tejeiro contó cómo conoció a Juan Duque: Aida Victoria fue su cupido

“No, no, no, yo ya estoy creyendo, en serio, que yo sí tengo una hija y soy la única que no sé. Porque son un montón de mensajes así. De verdad, que yo no tengo hijos”, comentó la actriz en medio de risas.