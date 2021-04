La publicación de la talentosa joven reacciones de todo tipo, algunas apoyándola mientras que otros afirmaban que en el video no se veían las partes, por lo que Lina decidió contar en sus historias de Instagram que estos casos de acoso sexual son mucho más comunes y normalizados de lo que muchos piensan, incluso confesó que cuando era menor vivió un par de episodios.

“A mí también me pasó en algún momento de mi vida, un taxista me mostró su pene y cerca del colegio donde estudié, un celador me mostró su pene”, escribió la también influenciadora.

Tejeiro no dudó en asegurar que aquellos que ponían en duda el video, era porque seguramente no habían vivido algo similar. “Por eso me solidarizo y por eso no pongo en duda lo que la mujer dice, porque tristemente muchos me están diciendo que no se ve el pene, que es mentira (¿acaso no ven cómo se sube la cremallera?) Cómo se nota que no saben qué es vivir eso”, concluyó.